На улице Дм. Донского при строительстве дома нашли останки четырех человек (видео)

В Калининграде при строительстве многоэтажки рядом с кольцом на улице Дм. Донского нашли человеческие останки. Видеозапись с места обнаружения появилась на официальной странице администрации города в «Фейсбуке».



«Вот, смотрите, отпилена кость, ампутация была, — поделился специалист, осматривавший останки. Может, гражданские, может, военные — трудно сказать». Эксперты полагают, что на этом месте было захоронено не менее четырех человек. Территория, на которой сейчас ведется строительство, до 2017 года относилась к зоне «исторических кладбищ, превратившихся в городские лесопарки».

В конце сентября 2019 года региональные власти разрешили компании «Специализированный застройщик Калининград-Сити» построить двенадцатиэтажный дом на ул. Дм. Донского, а уже в декабре компания получила билет на вырубку 18 деревьев для строительства высотки. Еще 42 дерева и 21 кустарник застройщику предписали сохранить.