ГИБДД: все пострадавшие в перевернувшемся гусевском автобусе были не пристегнуты

ГИБДД намерена ужесточить контроль за тем, чтобы пассажиры рейсовых автобусов пристегивались во время движения. Именно нарушение этого правила оказалось причиной травм, полученных пассажирами автобуса «Гусевских линий», который вылетел в кювет в понедельник. Об этом сообщил накануне на пресс-конференции глава областного управления ГИБДД Геннадий Бубенов.



По его словам, в медучреждения после ДТП обратились 4 человека. Как показала запись видеорегистратора, которая велась в салоне, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. «Когда автобус завалился на бок, просто-напросто все попадали друг на друга», — прокомментировал Геннадий Бубенов. Он напомнил, что вес попавшего в ДТП пассажира из-за силы инерции увеличивается в несколько раз, в результате «человек 80 кг весом сметает впереди стоящее сиденье».

За год в результате ДТП с автобусами 2 человека погибли, 118 получили травмы. Более 80% случаев телесных повреждений связано с падением в салоне. При этом ГИБДД во время проверок фиксирует многочисленные нарушения правил перевозки, это показала в том числе инспекция, которая прошла в среду: всего было проверено 80 автобусов, нарушения выявлены более чем в половине случаев. В частности, это перевозки пассажиров без лицензии, с техническими неисправностями; в ряде случаев водители не прошли медосмотр. «Выявляются факты, когда идет работа с двойными путевками. Один и тот же водитель: до обеда ему выдают одну путевку для сотрудников ГАИ, чтобы проверили, потом ему выдают вторую путевку», — рассказал глава управления ГИБДД.

Госавтоинспекция региона намерена серьезно ужесточить контроль над автобусными перевозками. «Мы постоянно сейчас этим занимаемся, сплошные проверки автобусов есть и будут, пока мы не наведем порядок», — заявил Геннадий Бубенов.