ГИБДД: все пострадавшие в перевернувшемся гусевском автобусе были не пристегнуты

ГИБДД: все пострадавшие в перевернувшемся гусевском автобусе были не пристегнуты
ДТП с автобусом «Гусевских линий». Фото / ГИБДД
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ГИБДД намерена ужесточить контроль за тем, чтобы пассажиры рейсовых автобусов пристегивались во время движения. Именно нарушение этого правила оказалось причиной травм, полученных пассажирами автобуса «Гусевских линий», который вылетел в кювет в понедельник. Об этом сообщил накануне на пресс-конференции глава областного управления ГИБДД Геннадий Бубенов.

По его словам, в медучреждения после ДТП обратились 4 человека. Как показала запись видеорегистратора, которая велась в салоне, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. «Когда автобус завалился на бок, просто-напросто все попадали друг на друга», — прокомментировал Геннадий Бубенов. Он напомнил, что вес попавшего в ДТП пассажира из-за силы инерции увеличивается в несколько раз, в результате «человек 80 кг весом сметает впереди стоящее сиденье».

За год в результате ДТП с автобусами 2 человека погибли, 118 получили травмы. Более 80% случаев телесных повреждений связано с падением в салоне. При этом ГИБДД во время проверок фиксирует многочисленные нарушения правил перевозки, это показала в том числе инспекция, которая прошла в среду: всего было проверено 80 автобусов, нарушения выявлены более чем в половине случаев. В частности, это перевозки пассажиров без лицензии, с техническими неисправностями; в ряде случаев водители не прошли медосмотр. «Выявляются факты, когда идет работа с двойными путевками. Один и тот же водитель: до обеда ему выдают одну путевку для сотрудников ГАИ, чтобы проверили, потом ему выдают вторую путевку», — рассказал глава управления ГИБДД.

Госавтоинспекция региона намерена серьезно ужесточить контроль над автобусными перевозками. «Мы постоянно сейчас этим занимаемся, сплошные проверки автобусов есть и будут, пока мы не наведем порядок», — заявил Геннадий Бубенов.



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