Под Гвардейском во время Крещенских купаний мужчина сломал шею

Под Гвардейском во время Крещенских купаний мужчина сломал шею
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во время Крещенских купаний в поселке Ровное Гвардейского округа 23-летний мужчина сломал шею. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось около часа ночи в воскресенье, 19 января.

Приход Храма святого Иоанна Предтечи освятил три спуска на карьере «Детский» — там дежурили медики, полицейские и сотрудники МЧС. По предварительным данным, ночью у одного из спусков молодой человек выступил перед всеми присутствующими с поздравительной речью «от жителей Полесска в честь православного праздника» и нырнул вниз головой в карьер. Через секунду он всплыл спиной вверх. Очевидцы предположили, что мужчина «просто прикалывается». 

Спасатель МЧС прыгнул в воду за мужчиной, достал его на берег и передал сотрудникам скорой. Потерпевший был в сознании и заявлял, что не чувствует рук и ног. Позже в больнице медики диагностировали у пациента перелом шейного отдела позвоночника.



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