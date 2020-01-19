В Калининграде у Южного вокзала водитель «БМВ» проехал на красный и попал в ДТП

В Калининграде в районе Южного вокзала в субботу, 18 января, произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Около 3 часов ночи площади Калинина со стороны улицы Суворова в направлении проспекта Калинина двигался автомобиль «БМВ 730» под управлением 30-летнего водителя. В районе Ленинского проспекта он проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль «Киа Сол». В результате столкновения водители получили телесные повреждения.
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