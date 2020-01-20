Столкнувшиеся на площади Победы автомобили заблокировали проезд (фото)

В Калининграде на площади Победы произошло ДТП в районе поворота с ул. Гаражной в сторону Советского проспекта. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец. По его словам, столкнувшийся транспорт перекрыл поворот, в результате заблокировав проезд автобусу четвертого маршрута. Водитель автобуса, по словам очевидца, был вынужден развернуться через две сплошные, чтобы миновать место ДТП.
В Калининграде на площади Победы произошло ДТП в районе поворота с ул. Гаражной в сторону Советского проспекта. Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец. По его словам, столкнувшийся транспорт перекрыл поворот, в результате заблокировав проезд автобусу четвертого маршрута. Водитель автобуса, по словам очевидца, был вынужден развернуться через две сплошные, чтобы миновать место ДТП.
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