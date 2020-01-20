Челябинец, пытавшийся украсть 2 млн со счета фирмы в Калининграде, получил срок

Челябинец, пытавшийся украсть 2 млн со счета фирмы в Калининграде, получил срок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителю Челябинска, который пытался вывести со счета местной фирмы более 2 млн рублей, дали 2 года и 6 месяцев колонии. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда города.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина специально приехал в Калининград, чтобы незаконно вывести деньги со счета организации, занимающейся продажей автозапчастей. О том, что у фирмы есть такая крупная сумма, он узнал по интернету. Аферист вклеил в чужой паспорт свое фото и «оформил» доверенность, а затем пришел в банк. Там мошенник попытался перевести свыше 2 000 000 рублей, но сотрудники банка усомнились в подлинности документов, и мужчину задержали.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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