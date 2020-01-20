На заболоченном участке под Багратионовском найдено тело женщины

В поселке Рябиновка Багратионовского округа найдено тело женщины. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в воскресенье, 19 января.



Тело местной жительницы на заболоченной местности в районе ул. Садовой обнаружил владелец соседнего участка. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета информацию об инциденте подтвердили и сообщили, что на место происшествия выезжал следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

«Личность погибшей установлена. Ею оказалась 60-летняя местная жительница, проживавшая неподалеку. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле погибшей не обнаружено», — отметила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.