В Чернышевском «Крайслер» перевернулся в кювет, водитель погиб

В Чернышевском «Крайслер» перевернулся в кювет, водитель погиб
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Война на дорогах

В пос. Чернышевское Нестеровского района «Крайслер» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался до приезда скорой помощи, пассажиру удалось выжить. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об аварии поступило в 9:40 в понедельник, 20 января. «За рулем „Крайслера“ находился водитель 1971 года рождения, вместе с ним находился пассажир 1991 года рождения — оба мужчины. Водитель съехал в кювет, а там перевернулся и скончался до приезда медиков, — рассказали „Новому Калининграду“ о случившемся. — Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося».

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter