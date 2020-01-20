В Чернышевском «Крайслер» перевернулся в кювет, водитель погиб

В пос. Чернышевское Нестеровского района «Крайслер» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался до приезда скорой помощи, пассажиру удалось выжить. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об аварии поступило в 9:40 в понедельник, 20 января. «За рулем „Крайслера“ находился водитель 1971 года рождения, вместе с ним находился пассажир 1991 года рождения — оба мужчины. Водитель съехал в кювет, а там перевернулся и скончался до приезда медиков, — рассказали „Новому Калининграду“ о случившемся. — Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося».