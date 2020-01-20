В Калининграде бухгалтер вывела свыше 30 млн рублей со счетов компании

В Калининграде бухгалтер вывела свыше 30 млн рублей со счетов компании
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде главный бухгалтер за два года вывела со счетов группы компаний не менее 30 млн рублей. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как сообщили в издании, в период с 2016 по 2018 годы женщина по частям выводила со счетов компании деньги, а потом переводила их на счета связанных с ней лиц. Иногда мошенница зачисляла украденные деньги обратно, чтобы не наводить на себя подозрения — таким образом она объясняла появившуюся недостачу сбоями в программном обеспечении. Однако когда руководитель фирмы начал подозревать сотрудницу в обмане, она забрала документы и уволилась.

Так же «зарабатывать» аферистка продолжила и на новом месте работы, откуда на момент обращения бывшего начальника в полицию уже успела вывести 3,5 млн рублей. Правоохранительные органы выяснили, что женщина вкладывалась в долевое строительство, чтобы заработать еще и на продаже недвижимости.

В отношении преступницы возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», а также по части 2 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и эпизоды противоправной деятельности обвиняемой.

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