Калининградцу грозит срок за заказ контрабандных анаболиков

В Калининграде мужчина через интернет незаконно купил в Республике Беларусь анаболики и заказал доставку почтой. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

По версии следствия, в июне 2019 года 27-летний калининградец приобрел 20,6 грамма тестостерона энантата и 100 капсул анаболических стероидов, содержащих в составе метандиенон (метандростенолон). Всего покупка вышла на 4 тысячи рублей. Чтобы скрыть факт перемещения запрещенных препаратов через границу, мужчина заказал доставку почтой из Республики Беларусь. Калининградец был задержан при получении посылки, препараты изъяты.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС сильнодействующих веществ»). Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Судебное заседание состоится 30 января.