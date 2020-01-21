В Калининграде из-за горевшего шкафа были эвакуированы 22 человека

Минувшей ночью в Калининграде возник пожар, потребовавший массовой эвакуации людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Красной поступило в Центр управления в кризисных ситуациях во вторник в 02.51. В пятиэтажном панельном жилом доме на первом этаже в общем коридоре горел шкаф на площади 2 кв.м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, эвакуировано 22 человека. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 16 человек и 4 единиц техники.
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