При пожаре на Красной пострадал пьяный жилец

После ночного пожара на ул. Красной в областном центре один из жильцов пятиэтажки был доставлен в БСМП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах.



61-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с легким отравлением продуктами горения, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, сообщение о пожаре в пятиэтажке на Красной поступило в 02.51 во вторник. На первом этаже в общем коридоре горел шкаф на площади 2 кв.м. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 22 человека.