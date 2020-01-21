При пожаре на Красной пострадал пьяный жилец

При пожаре на Красной пострадал пьяный жилец
Виталий Невар / Новый Калининград
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После ночного пожара на ул. Красной в областном центре один из жильцов пятиэтажки был доставлен в БСМП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщил источник в экстренных службах.

61-летний мужчина был доставлен в медицинское учреждение с легким отравлением продуктами горения, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, сообщение о пожаре в пятиэтажке на Красной поступило в 02.51 во вторник. На первом этаже в общем коридоре горел шкаф на площади 2 кв.м. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 22 человека.


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