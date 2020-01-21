Объявленный в розыск 37-летний житель Заостровья найден мертвым

Пропавший 5 дней назад 37-летний житель Заостровья найден мертвым в Пионерском. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, тело было обнаружено неподалеку от одного из домов по ул. Резаева. По предварительным данным, смерть наступила от передозировки наркотиками. Окончательные выводы будут сделаны после судмедэкспертизы.

Ранее мужчина был объявлен в розыск. Как сообщалось в группе поисково-спасательного отряда «Запад», он ушел из дома 16 января. Знакомые видели, как мужчина садился в автобус №119 до Калининграда.