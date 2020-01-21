Белорусу, который грабил и избивал девушек, присудили 3,5 года колонии

Белорусу, который грабил и избивал девушек, присудили 3,5 года колонии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Белоруса, который нападал на девушек, избивал травматическим пистолетом, а затем грабил их, приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии.Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда города.

Как уточнили в ведомстве, свое первое нападение 24-летний мужчина совершил в конце октября 2018 года. Совместно со своим товарищем он вооружился травматическим пистолетом, масками и перчатками, а затем выломал входную дверь квартиры своей первой жертвы. Когда молодые люди оказались внутри, они приставили к голове девушки пистолет и потребовали от нее отдать все ценное имущество. После этого потерпевшую сначала ударили кулаком, а затем — пистолетом по голове, и повалили на диван. Сообщник скрутил девушке руки и начал угрожать, что выбросит ее из окна квартиры. Преступники похитили у жертвы два мобильных телефона, одну пару золотых серег, фотоаппарат и деньги, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила 16 750 рублей.

В ноябре 2018 года молодые люди расширили преступный «коллектив», пригласив еще одного участника. Втроем они напали на другую жительницу города, у которой украли мобильный телефон, наушники, зарядку и деньги. В совокупности преступники награбили на 38 200 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). На его сообщников дела выделили в отдельное производство.

Суд признал мужчину виновным в совершении вышеуказанных преступлений. По инкриминируемым преступлениям ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.


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