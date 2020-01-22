В Гусеве водитель автобуса, избитый пьяной пассажиркой, отсудил компенсацию

В Гусеве водитель автобуса, избитый пьяной пассажиркой, отсудил компенсацию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пассажирку рейсового автобуса, которая в нетрезвом виде избила водителя в Гвардейске, заставили компенсировать ему моральный вред. Об этом в среду, 22 января, сообщили в пресс-службе Гусевского городского суда.

По информации ведомства, инцидент произошел в конце мая 2019 года. Две сильно выпившие женщины пытались зайти в салон рейсового автобуса, но водитель отказал им в поездке, сославшись на внутренние распорядительные документы перевозчика. Когда мужчина оказался на улице, одна из нетрезвых дам стала с ним ругаться, а затем принялась бить водителя и царапать ногтями по лицу. В результате у пострадавшего остались многочисленные ссадины, из-за чего его сняли с рейса и направили к медикам.

В суде мужчина указал, что ему не только причинили моральный вред, но и вынудили тратиться на лекарства, а также судебные расходы. Он потребовал компенсацию в размере 5 000 рублей, однако оппонентка попыталась оспорить названную сумму.

Гусевский суд взыскал с женщины компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, в счет возмещения материального вреда — 442 рубля и судебные расходы — 5 000 рублей. Решение вступило в законную силу.

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