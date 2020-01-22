18-летнего жителя Светлого осудили за убийство двух бездомных мужчин

Суд признал 18-летнего жителя Светлого виновным в смерти двух мужчин. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Следствием установлено, что вечером 4 апреля 2019 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришел в нежилую комнату общежития, расположенного по улице Советской в Светлом. Там он «на почве личной неприязни» поочередно избил кулаками и ногами двух мужчин без определенного места жительства, которые находились в помещении. От полученных травм 59-летний потерпевший умер на месте преступления, а 63-летний мужчина скончался в лечебном учреждении спустя четыре месяца. «Злоумышленника на месте преступления застигли двое случайных прохожих, услышавшие крики избиваемых. Они и сообщили о случившемся в правоохранительные органы», — говорится в релизе.

На стадии предварительного следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал частично, сообщив следствию, что избил только 63-летнего мужчину, а второго потерпевшего избивал его приятель.

«В судебном заседании подсудимый рассказал, что пришел в общежитие вместе с другом, чтобы погреться. Когда он курил на первом этаже, из комнаты вышел один из потерпевших, оскорбил его и потребовал уйти, после чего он разозлился и стал его избивать, пока тот не потерял сознание. При этом пояснил, что второго потерпевшего сначала избивал его друг, с которым он вместе пришел в общежитие, а когда мужчина накинулся на него и стал душить, он избил и его», — говорится в судебном пресс-релизе.

«Указанная версия обвиняемого тщательно проверена и опровергнута следственным путем», — отмечают в СУ СКР.



Действия молодого человека квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, в отношении двух лиц).

20 января 2020 года молодому человеку приговором Светловского городского суда назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.