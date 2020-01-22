В Советске водитель под наркотиками совершил два ДТП и кидался на полицейских

В Советске росгвардейцы помогли сотрудникам ГИБДД задержать водителя автомобиля, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания получил информацию о том, что в центре города сотрудники ГИБДД остановили водителя иномарки совершившего два ДТП и скрывшегося с места происшествия. Мужчина вел себя вызывающе и кидался на сотрудников автоинспекции.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны блокировали автомобиль и оказали силовую поддержку в задержании водителя, который находился в неадекватном состоянии, выражался нецензурной бранью и имел явные признаки наркотического опьянения.

Росгвардейцы сопроводили задержанного в городскую больницу для прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. Там хулиган также проявлял агрессию в отношении правоохранителей, угрожал, вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников медицинского учреждения.

Впоследствии злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.