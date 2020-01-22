В Полесске пропала 14-летняя девочка, ее нет 4 дня (фото)

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Родные, волонтеры и полиция разыскивают 14-летнюю Дарью Новикову из Полесска, попавшую 4 дня назад. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Запад» на своей странице «ВКонтакте».

Девочка ушла из своего дома по ул. Заводской около 15 часов в субботу, 18 января. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, волосы русые ниже плеч, худощавая. Была одета в светлую без капюшона укороченную шубу, оранжевый вязаный шарф, черные джинсы, черные полуботинки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Дарьи, просят позвонить по телефонам: +79520598704, 02, 102, 112 (полиция), 8(4012) 508 038, 89114825088 (ПСО «Запад»).


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