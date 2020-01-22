В Полесске пропала 14-летняя девочка, ее нет 4 дня (фото)

Родные, волонтеры и полиция разыскивают 14-летнюю Дарью Новикову из Полесска, попавшую 4 дня назад. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Запад» на своей странице «ВКонтакте».



Девочка ушла из своего дома по ул. Заводской около 15 часов в субботу, 18 января. С тех пор о ней ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, волосы русые ниже плеч, худощавая. Была одета в светлую без капюшона укороченную шубу, оранжевый вязаный шарф, черные джинсы, черные полуботинки.