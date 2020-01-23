Грузчиков «Храброво», воровавших посылки, приговорили к исправительным работам

В Гурьевске трем сотрудниками аэропорта «Храброво», которых задержали за кражу мобильных телефонов из грузовых отправлений, вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.



Установлено, что в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года трое грузчиков аэропорта во время выгрузки коммерческих отправлений похищали мобильные телефоны, предназначенные для сотовых операторов.

«В судебном заседании подсудимые с предъявленным обвинением согласились в полном объеме, поддержали ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия», — говорится в релизе.

Действия троих подсудимых судом квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ как кража, т.е. тайное хищение чужого имущества; по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимые признаны виновными и, с учетом роли каждого в совершенных преступлениях, им назначено наказание в виде исправительных работ сроками: 2 года, 1 год 5 месяцев, 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденных 5% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

«Кроме того, осужденные частично, а по некоторым эпизодам полностью, возместили ущерб, причиненный преступлением, однако за юридическими лицами признано право на возмещение оставшейся части причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства», — отмечают в ведомстве.

В феврале 2019 года полицейские задержали семерых сотрудников «Храброво» за кражи мобильных из посылок. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В ходе обысков было изъято свыше 20 похищенных мобильных устройств. Также полицейским удалось установить троих скупщиков краденого имущества.

