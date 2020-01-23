Калининградец битой сломал кости пенсионеру из-за испачканной плиты

В Калининграде задержали 37-летнего местного жителя, избившего бейсбольной битой пожилого соседа. Об этом в четверг, 23 января, сообщили в пресс-службе УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в коммунальной квартире на улице Чекистов. Конфликт начался из-за того, что 73-летний пенсионер готовил еду на общей кухне. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина испачкал плиту. Подозреваемый нанес потерпевшему не менее десяти ударов битой по голове и телу.

Пенсионер был госпитализирован в больницу с многочисленными переломами. Врачи расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.