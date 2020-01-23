Калининградец битой сломал кости пенсионеру из-за испачканной плиты

Калининградец битой сломал кости пенсионеру из-за испачканной плиты
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде задержали 37-летнего местного жителя, избившего бейсбольной битой пожилого соседа. Об этом в четверг, 23 января, сообщили в пресс-службе УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в коммунальной квартире на улице Чекистов. Конфликт начался из-за того, что 73-летний пенсионер готовил еду на общей кухне. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина испачкал плиту. Подозреваемый нанес потерпевшему не менее десяти ударов битой по голове и телу.

Пенсионер был госпитализирован в больницу с многочисленными переломами. Врачи расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter