Калининградка провела секс-трансляцию с незнакомцем, а он оказался вымогателем

В Калининграде задержали 32-летнего рецидивиста, шантажировавшего местную жительницу, с которой провел интимную видеотрансляцию. Об этом в четверг, 23 января, сообщили в пресс-службе УМВД.

По версии полицейских, злоумышленник под вымышленным именем познакомился через соцсети с 40-летней женщиной, с которой впоследствии провел по интернету видеотрансляцию интимного характера. Позже мужчина связался с калининградкой и потребовал от нее 20 тыс. руб. и пригрозил выложить сохраненную видеозапись на всеобщий доступ.

Испугавшись распространения компрометирующего видео, женщина перевела на счет злоумышленника 500 рублей, после чего обратилась в полицию. Передача остальной суммы произошла с правоохранителями, которые и задержали подозреваемого. Он оказался ранее неоднократно судим.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство» и части 1 статьи 161 «Грабеж». У подозреваемого компьютерную технику, мобильный телефон и банковские карты.

Полиция проверяют злоумышленника на причастность к другим аналогичным преступлениям. «Если вы пострадали от противоправных действий при схожих обстоятельствах, обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Московскому району Калининграда по телефону 552-402, либо 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!» — добавили в УМВД.