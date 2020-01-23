Иностранец незаконно попал в Литву, перейдя границу спиной вперед

В Друскининкае пограничники выследили гражданина Узбекистана, который незаконно перешел границу со стороны Беларуси. В подкладки его одежды была вшита фольга, пишет в четверг, 23 января, Delfi.

Инцидент произошел 22 января. Сотрудники заставы благодаря системе видеонабюдения заметили подозрительного мужчину. На нем была одежда защитного цвета. Он незаконно перешел границу у деревни Латяжерис.

Нарушитель перешел контрольную зону для определения следов, идя спиной вперед, пытаясь ввести пограничников в заблуждение, будто бы границу переходит с территории Литвы.

На место происшествия выехали пограничники. Служебная овчарка быстро взяла след. Собака нашла спрятанную одежда и ботинки нарушителя. Позже выяснилось, что нарушитель переоделся в другую одежду, которая была у него в сумке.

Нарушителя догнали и задержали. Выяснилось, что это 37-летний гражданин Узбекистана. Ему грозит штраф, арест или лишение свободы сроком до 2 лет.

Отмечается, что с 2000 года Литва стала устанавливать на границе с Беларусью камеры тепловизорами. Нарушители предполагают, что фольга помогает им стать незаметными для таких камер.