СК возбудил дело против «черного копателя», подозреваемого во взятке полиции в 3 млн

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении «черного копателя», выплатившего порядка 3 млн руб. полицейским за крышевание незаконной добычи янтаря. Янтарщика подозревают в даче взятки. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в силовых органах.



По данным «Нового Калининграда», речь идет о расследовании случая предполагаемого получения взятки майором Игорем Мосиным, оперативником из отдела экономической безопасности полиции Светлого, подозреваемым в крышевании «черного копателя» янтаря.

Оперуполномоченного обвиняют в том, что он дважды в неделю на протяжении года (с июня 2015-го по октябрь 2016-го) получал от копателя янтаря по 50 тысяч рублей. По версии следствия, в обмен на взятки полицейский оказывал копателю общее покровительство и не вмешивался в незаконную добычу янтаря.

По делу о получении взяток от «черного копателя» проходит начальник отдела полиции Московского района Калининграда Анатолий Семашко, возглавлявший до этого полицию в Светлом. В общей сложности, как считают в СК, Семашко и Мосин получили от добытчика-нелегала свыше 1 млн рублей.