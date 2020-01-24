В Калининграде пропала женщина с потерей памяти (фото)

В Калининграде пропала женщина с потерей памяти (фото)
Раиса Мазур, фото предоставлено ПСО Запад
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В областном центре пропала 77-летняя Раиса Мазур. Женщина страдает потерей памяти, дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад».

В четверг, 23 января, пенсионерка ушла из дома по адресу ул. Радищева, 1, в Калининграде. При себе имеет документы. Приметы: на вид 75-80 лет, волосы седые, средней длины. Была одета: серые брюки, коричневая куртка-пальто. Ранее пожилая женщина из дома не уходила. 

Горячая линия ПСО «Запад»: +79114608038, 8 (4012) 508-038.


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