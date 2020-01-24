Калининградец два года хранил дома гранату, которую нашел до этого в лесу

Калининградец два года хранил дома гранату, которую нашел до этого в лесу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 34-летний местный житель два года хранил у себя дома гранату, которую до этого нашел в лесу. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как пояснили в ведомстве, в ходе обыска жилища мужчины полицейские обнаружили боеприпас. После экспертизы выяснилось, что найденный калининградцем в лесу снаряд является противопехотной гранатой времен Великой Отечественной войны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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