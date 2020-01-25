В России больных новых коронавирусом не выявлено

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китае, на границе РФ организованы сплошные проверки прибывающих из неблагополучных регионов. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.



Во всех пунктах пропуска проводится усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.С начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов (в том числе более 6,7 тысяч из КНР), более 1,16 млн. человек (в том числе более 219 тысяч человек, прибывших из КНР). Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 — с респираторной симптоматикой (из них 11 — прибывших из КНР).

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За время введения мониторинга выявлены: 6 больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 5 больных гриппом А, 2 больных гриппом В, 2 больных парагриппом, 1 больной сезонной коронавирусной инфекцией.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.