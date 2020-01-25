В Калининграде на переходе сбили 5-летнего мальчика

В пятницу в Калининграде произошло ДТП с 5-летним пешеходом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе УМВД.



ЧП случилось в 18:00, ребенка сбил «Шевроле». Автомобиль двигался по ул. Осенней по направлению от ул. М. Борзова в направлении Советского проспекта, при повороте 32-летний водитель не заметил маму с двумя детьми и сбил одного ребенка. Они переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобиля по «зебре» в месте, не оборудованном светофором. Мальчик госпитализирован.