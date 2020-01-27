На Южном обходе сбили мужчину, он умер в машине скорой

На Южном обход Калининграда насмерть сбили человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщил источник в экстренных службах области.

Авария произошла около 21.40 в воскресенье на участке обхода между перекрёстками с Аллеей Смелых и ул. Летней. По предварительной информации, мужчина находился на проезжей части вне пешеходного перехода.

Личность пешехода не установлена, на вид ему около 30 лет. Пострадавший скончался по дороге в БСМП в машине скорой помощи. Подробности уточняются.