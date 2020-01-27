В Гурьевске муж автомобилистки выстрелил таксисту в лицо и спину из «травмата»

В Гурьевске дорожный конфликт закончился ранением из травматического пистолета 30-летнего местного жителя Семура Тагиева. Как рассказала «Новому Калининграду» мать потерпевшего Севда Тагиева, мужчина сейчас находится в ЦГКБ на ул. Летней.



По словам женщины, 26 января ее сын таксовал на своем белом «Фольксвагене Поло». Около полуночи, когда Семур уже возвращался домой, на дороге у него произошел конфликт семейной парой, ехавшей на сером «Рено Дастере». Женщина за рулем кроссовера подрезала «Фольксваген» на Калининградском шоссе в Гурьевске в районе поликлиники. Семуру пришлось остановить машину на обочине. Из кроссовера вышел супруг женщины-водителя. В ходе ссоры на улице мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в лицо Семуру.

«Пуля попала в нос — хлынула кровь. Сын рассказал, что очень испугался. Бросил свой автомобиль на дороге и побежал в сторону отдела полиции. А его оппонент еще раз выстрелил ему в спину. Куртку вторая пуля пробила, но в тело не зашла — остался только обширный ушиб в районе легкого», — говорит Севда.

В отделе полиции Семуру вызвали скорую помощь, которая отвезла его на госпитализацию в калининградскую ЦГКБ. Брошенный им у дороги «Фольксваген» полицейские эвакуировали к себе на стоянку. Стрелявший и травматического пистолета мужчина и его спутница с места происшествия скрылись. Однако сотрудникам полиции удалось вскоре отыскать пару.

Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД, травматический пистолет «Оса» у 44-летнего мужчины изъят. Причем стрелявший уверяет, что у оппонента в руках был нож. «В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Родственники потерпевшего Семура Тагиева ищут свидетелей произошедшего конфликта на Калининградском шоссе. «Сыну сделали операцию на носу — там все мягкие ткани разорваны. Я даже его супруге беременной только сегодня сказала о произошедшем, потому что вчера боялась ее волновать. Мы не хотим, чтобы этот человек ушел от ответственности и продолжил так же свободно ходить с оружием по улицам. Это неправильно», — заключила Севда.