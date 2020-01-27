За поддельный больничный калининградцу грозит реальный срок

За поддельный больничный калининградцу грозит реальный срок
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 28-летний мужчина подделал лист нетрудоспособности, за это ему грозит два года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, калининградец отсутствовал на работе по неуважительной причине несколько дней. Чтобы не получить выговор от руководства, он купил в Интернете бланк листа нетрудоспособности, самостоятельно его заполнил и предоставил работодателю. Оказалось, что бланк был устаревшей формы, а указанная в листе медорганизация подобные документы не оформляет.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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