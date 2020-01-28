Калининградец на угнанном авто врезался в забор на глазах у полицейских

Калининградец на угнанном авто врезался в забор на глазах у полицейских
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 22-летний местный житель угнал автомобиль знакомого, но не справился с управлением и врезался в забор на глазах у проезжавших мимо сотрудников полиции. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, мужчина поссорился со своей сожительницей и решил выпить. Затем он вспомнил, что у одного его знакомого есть автомобиль, который они вместе ремонтируют. Калининградец смог завести авто без ключей и поехал кататься по городу. Однако не справился с управлением и врезался в забор прямо на глазах у проезжавших мимо полицейских.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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