Калининградец на угнанном авто врезался в забор на глазах у полицейских

В Калининграде 22-летний местный житель угнал автомобиль знакомого, но не справился с управлением и врезался в забор на глазах у проезжавших мимо сотрудников полиции. Об этом во вторник, 28 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По данным ведомства, мужчина поссорился со своей сожительницей и решил выпить. Затем он вспомнил, что у одного его знакомого есть автомобиль, который они вместе ремонтируют. Калининградец смог завести авто без ключей и поехал кататься по городу. Однако не справился с управлением и врезался в забор прямо на глазах у проезжавших мимо полицейских.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».