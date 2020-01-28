Под Гурьевском рабочий на стройке убил коллегу из-за упавшей на пол кастрюли

Под Гурьевском рабочий на стройке убил коллегу из-за упавшей на пол кастрюли
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Гурьевском округе 35-летний рабочий обвиняется в убийстве своего коллеги. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 10 октября 2019 года, 40-летний разнорабочий строительной площадки, расположенной в поселке Шоссейное, распивал спиртное в компании коллег. После застолья он отправился спать в вагончик, расположенный на территории стройки, при входе в который случайно уронил на пол кастрюлю. Шум разбудил одного из рабочих. Между мужчинами на этой почве произошла ссора.

«Обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно с целью убийства, несколько раз ударил оппонента по лицу, а затем нанес ему удар ножом в область шеи», — говорится в релизе ведомства.

От полученного ранения мужчина умер на месте преступления. Обвиняемый после содеянного скрыться не пытался и оставался на месте до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина зарегистрирован в Славском округе и ранее уже был судим, ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал. Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд. 

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