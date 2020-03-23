Осужден строитель, убивший коллегу в ходе ссоры из-за упавшей кастрюли

Строитель, убивший коллегу в ходе конфликта, получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Гурьевского районного суда.

Преступление было совершено вечером 10 октября 2019 года в строительном вагончике рядом с домом по ул. Тепличной в пос. Шоссейное. Осужденный подрабатывал на стройке разнорабочим и жил этом вагончике. В тот вечер он с несколькими коллегами распивал спиртное. После застолья все легли спать, а осужденный случайно уронил на пол металлическую кастрюлю.

От резкого звука проснулся потерпевший и обматерил осужденного. Тот в ответ ударил приятеля кулаком по лицу, но разбуженный мужчина начал ругаться только сильнее. Осужденный окончательно вышел из себя, схватил оппонента правой рукой за горло, прижал к стене, схватил со стола кухонный нож и ударил им приятеля.