Суд оштрафовал мини-маркет, в котором продавали пиво несовершеннолетним

В Калининграде суд оштрафовал мини-маркет, который нарушал законодательство по реализации алкогольной продукции. Об этом сообщили во вторник, 28 января, в пресс-службе региональной прокуратуры.



Как уточнили в ведомстве, в сентябре 2019 года городская прокуратура осуществляла проверку торговых точек. Сообщается, что сотрудники ООО «Денди-Торг», располагающегося на Московском проспекте, продавали пиво несовершеннолетним, а также торговали алкоголем по ночам.

Прокуратура города обвинила продавца магазина и организацию в правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), а также в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции).

За продажу алкоголя несовершеннолетним суд назначил компании штраф в размере 300 000 тысяч рублей, а продавцу — 30 тысяч рублей. Суд также признал организацию виновной в нарушении правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и назначил ей штраф в размере 100 тыс. рублей. На данный момент постановления в законную силу не вступили.