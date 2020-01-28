В Багратионовске на автозаправке скончался 59-летний гражданин Польши

В Багратионовске на автозаправке скончался 59-летний гражданин Польши
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Багратионовске на автозаправочной станции «Лукойл» скончался гражданин Польши. Как стало известно «Новому Калининграду» из собственного источника в оперативных службах региона, происшествие случилось вечером в понедельник, 27 января.

По данным источника, есть основания полагать, что смерть иностранного гражданина наступила в результате сердечного приступа.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета: «По факту смерти 59-летнего мужчины на одной из заправочных станций в Багратионовске Гурьевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнила официальный представитель ведомства Наталья Гацко. 

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