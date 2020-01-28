На Невского водитель с 50-летним стажем сбил школьницу (видео)

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На Невского водитель с 50-летним стажем сбил школьницу (видео)

На улице Невского областного центра пенсионер на микроавтобусе сбил 16-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Авария произошла во вторник около дома № 51 по улице А. Невского. Автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 78-летнего водителя сбил школьницу, когда она шла по переходу. Девушку госпитализировали.

Пенсионер пояснил инспекторам, что его водительский стаж составляет около 50 лет, ехал он с низкой скоростью, а девушки резко вышли на переход. «Шли параллельно по тротуару две девушки, я подъезжал к пешеходному переходу в колонне машин на скорости не более 20 км/ч. Они сначала шли, потом резко повернули к пешеходному переходу, я не успел уже затормозить», — сказал водитель.

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Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала школьница. По предварительным данным, сегодня, 28 января 2020 года, около 08 часов 05 минут, по улице А. Невского около дома 51 двигался 78-летний водитель автомобиля «Фольксваген», который при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 16-летнюю школьницу. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Водительский стаж у водителя иномарки 50 лет. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам! При приближении к пешеходному переходу следует снижать скорость и быть предельно внимательными. Пешеходы должны убедиться в своей безопасности, и только после этого начать переход проезжей части. По факту ДТП Госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. #гибдд39#дтп #пропустипешехода #детибезопасность

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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