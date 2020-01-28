На Невского водитель с 50-летним стажем сбил школьницу (видео)

На улице Невского областного центра пенсионер на микроавтобусе сбил 16-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Авария произошла во вторник около дома № 51 по улице А. Невского. Автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 78-летнего водителя сбил школьницу, когда она шла по переходу. Девушку госпитализировали.

Пенсионер пояснил инспекторам, что его водительский стаж составляет около 50 лет, ехал он с низкой скоростью, а девушки резко вышли на переход. «Шли параллельно по тротуару две девушки, я подъезжал к пешеходному переходу в колонне машин на скорости не более 20 км/ч. Они сначала шли, потом резко повернули к пешеходному переходу, я не успел уже затормозить», — сказал водитель.