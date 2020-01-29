Сбитая на Невского школьница получила ушибы

16-летняя школьница, которая попала под колеса «Фольксвагена» на ул. Невского, получила ушиб коленного сустава, госпитализация ей не потребовалась. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщил источник в экстренных службах региона.

Авария произошла во вторник, автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 78-летнего водителя сбил школьницу, когда она шла по переходу. Девушку увезли в больницу. Пенсионер пояснил инспекторам, что его водительский стаж составляет около 50 лет, ехал он с низкой скоростью, а девушки резко вышли на переход.