Источник: СК прекратил уголовное преследование экс-главы ОМВД по Московскому району

Следственный комитет прекратил уголовное преследование экс-начальника ОМВД Московского района Анатолия Семашко, который подозревался в получении взятки от копателя янтаря. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в силовых структурах региона.



В августе 2019 года полковник Анатолий Семашко был отстранен от работы на время служебной проверки и в региональном УМВД пообещали уволить полицейского, в случае если его вина будет доказана. Сейчас в пресс-службе регионального УМВД сообщили, что Анатолий Семашко переходит на работу в Центр кинологической службы УМВД по Калининградской области (без уточнения должности).

В настоящее время, согласно информации на официальном сайте регионального УМВД, руководит отделом полиции по Московскому району города Калининграда подполковник Денис Русских (должность не уточняется). На сайте горадминистрации Денис Русских указан в списке членов антитеррористической комиссии в качестве начальника отдела.

По данным источника, расследование уголовного дела о получении взяток от копателей янтаря полицейскими в Светловом продолжается, и со второго его фигуранта — сотрудника отдела УЭБ и ПК местного отдела полиции — подозрения не сняты. В региональном управлении Следственного комитета ситуацию не комментируют.

Напомним, в марте 2019 года по делу о крышевании «черного копателя» был задержан майор, работавший в отделе экономической безопасности отдела полиции в Светлом. Дела возбуждены по двум статьям: ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В рамках расследования этих же уголовных дел в июле 2019 года сотрудниками ФСБ был задержан полковник Анатолий Семашко, занимавший должность начальника полиции Московского района Калининграда. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Семашко, будучи начальником отдела полиции в Светлом, вместе с другим полицейским брал взятки от «черного копателя» янтаря, обещая взамен покровительство и невмешательство в его противозаконную деятельность. В общей сложности, по данным СК, полицейские получили от добытчика-нелегала свыше 1 млн рублей. Ходатайствовать об аресте Анатолия Семашко Следственный комитет не стал.