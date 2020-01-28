В Гвардейске мужчина разбил бревном машину бывшего одноклассника за старые обиды

В Гвардейске мужчина разбил бревном машину бывшего одноклассника за старые обиды
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске установлена личность мужчины, разбившего бревном микроавтобус бывшего одноклассника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По выясненным полицейскими данным, преступление совершено в ночь с 17 на 18 января. Гуляя ночью по городу, подозреваемый заметил припаркованный микроавтобус марки «Фольксваген», принадлежащий его бывшему однокласснику. Он вспомнил старые обиды, взял валявшееся неподалеку бревно, повредил корпус автомобиля и лобовое стекло и скрылся. Ущерб от его действий превысил 15 тысяч рублей.

Владелец транспортного средства обратился в полицию. Он не мог предположить, кто мог сделать это, потому что в последнее время ни с кем не конфликтовал. Один из знакомых подозреваемого рассказал полицейским, что мужчина хвастался, как отомстил своему бывшему обидчику.

Ведется следствие, подозреваемый частично возместил ущерб.


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