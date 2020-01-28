Калининградцу присудили штраф за попытку контрабанды более 6,5 тыс. пачек сигарет

Калининградцу присудили штраф за попытку контрабанды более 6,5 тыс. пачек сигарет
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Нестерове 22-летнему калининградцу, который пытался провезти в Литву более 6,5 тысяч пачек сигарет, назначили штраф. Об этом сообщает пресс-служба Нестеровского районного суда.

По данным ведомства, что молодой человек обустроил в своем автомобиле тайники, куда спрятал крупное количество сигарет разных марок общей стоимостью более 450 тысяч рублей. Когда контрабандист оказался на таможенном посту, он заявил сотрудникам, что в его машине нет обязательных для декларирования товаров. Однако во время осмотра автомобиля все табачные изделия нашли и изъяли.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей. «Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства автомобиль осужденного и изъятые табачные изделия», — добавили в пресс-службе.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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