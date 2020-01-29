На Громовой ночью сгорел автомобиль

На Громовой ночью сгорел автомобиль
Новый Калининград, архив
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На. ул. Ульяны Громовой в областном центре в ночь со вторника на среду сгорел автомобиль. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Громовой,  77, поступило в 02.16 в среду, в автомобиле выгорел моторный отсек. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в экстренных службах, от огня пострадал автомобиль «Тойота Ярис», 2003 года выпуска.
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