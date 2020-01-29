В Калининграде пропал 7-летний мальчик, он уехал в городском автобусе

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Отделом полиции по Московскому району разыскивается пропавший без вести 7-летний Илья Петросян. Ребенок сел в 27-й автобус, с тех пор о нем ничего не известно, сообщает региональное УМВД на своем сайте.

Отмечается, что мальчик проживает на ул. Транспортной. Около 14 часов дня в среду, 29 января, он уехал на автобусе № 27 с остановки на площади Калинина в сторону ПСЗ «Янтарь», и до настоящего времени его нахождение не установлено.

Приметы: на вид 8 лет, рост 120 см, среднего телосложения, светлые волосы..

Был одет в черные школьные брюки, темно-серую куртку. серую шапку, черные кроссовки. При нем был школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Петросяна, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, или 02.


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