В Калининграде оператор «Почты России» подозревается в интернет-кражах на 78 тысяч

В Калининграде сотрудники транспортной полиции раскрыли серию краж, связанных с покупками в интернет-магазине. Общая сумма ущерба составила около 78 тысяч рублей. Преступление было раскрыто сотрудниками Западного линейного управления МВД России на транспорте совместно со специалистами службы безопасности «Почты России», сообщает пресс-служба ЗУВДТ.

Установлено, что 24-летняя калининградка, являющаяся почтовым оператором отделения связи в городе Калининграде, заказывала в интернет-магазине дорогостоящие посылки на свой адрес. Затем оформляла их наложенным платежом. По прибытии посылки в отделение почтовой службы она совершала хищение содержимого, не осуществляя денежные переводы.

Расследованием установлена причастность подозреваемой к совершению трех фактов краж. Общая сумма ущерба составила около 78 тысяч рублей.

Оперативниками транспортной полиции изъяты похищенные из посылок вложения: детские вещи и взрослые предметы одежды.

Дознавателем отделения дознания Западного линейного управления МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев либо лишения свободы на срок до двух лет.

Как прокомментировали в пресс-службы УФПС, виновная сотрудница уволена. Частные клиенты предприятия в результате данных правонарушений не пострадали. Федеральным клиентам была выплачена компенсация из средств «Почты России».