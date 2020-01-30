СК завел уголовное дело об истязании на мужчину, бросившего детей в «Шереметьево»

Следственный комитет возбудил дело об истязании (ч. 2 ст. 117 УК) против Виктора Гаврилова из Комсомольска-на-Амуре, который оставил в аэропорту «Шереметьево» двоих сыновей и скрылся. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По данным следствия, Гаврилов систематически избивал свою жену и детей. В ведомстве уточнили, что семья ранее «попадала в поле зрения органов системы профилактики», в том числе из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Из-за возможного бездействия органов опеки завели дело о халатности (ст. 293 УК).

Ранее стало известно, что мужчина после прилета из Хабаровска оставил двоих детей в аэропорту. Он просил определить их «во временный дом приюта». Поступок он мотивировал отсутствием у него средств на содержание детей. Тогда Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Позднее Гаврилов сам явился к следователям.