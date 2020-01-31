На Артиллерийской таксист проехал женщине по ноге

На ул. Артиллерийской в областном центре 58-летняя женщина получила травму в результате наезда легкового авто. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в 7.40 утра в четверг на пешеходном переходе в районе магазина «Семья» на ул. Артиллерийской. Автомобиль проехал женщине по ноге, в результате медики диагностировали у потерпевшей перелом 2-й плюсневой кости правой стопы, ей было назначено амбулаторное лечение.

Как сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте», наезд совершил автомобиль такси. Как уточнили в отделе пропаганды региональной ГИБДД, водитель с места аварии скрылся.