На Артиллерийской таксист проехал женщине по ноге

На Артиллерийской таксист проехал женщине по ноге
Виталий Невар / Новый Калининград
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На ул. Артиллерийской в областном центре 58-летняя женщина получила травму в результате наезда легкового авто. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла в 7.40 утра в четверг на пешеходном переходе в районе магазина «Семья» на ул. Артиллерийской. Автомобиль проехал женщине по ноге, в результате медики диагностировали у потерпевшей перелом 2-й плюсневой кости правой стопы, ей было назначено амбулаторное лечение.

Как сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте», наезд совершил автомобиль такси. Как уточнили в отделе пропаганды региональной ГИБДД, водитель с места аварии скрылся. 

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