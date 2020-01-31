«Я не хотел»: на Аллее Смелых «Рено» сбил пенсионерку, она в больнице (видео)

На Аллее Смелых пенсионерка получила травмы под колесами легкового автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 18.02 в четверг в районе дома № 39 по Аллее Смелых. «Рено» под управлением 29-летнего водителя сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Я ехал со стороны Аллеи Смелых в сторону ул. Дзержинского и совершил наезд на человека <...> Я очень жалею, что так случилось. Я не хотел», — рассказал инспекторам водитель.

Медики диагностировали у пенсионерки ушиб мягких тканей головы, тупую травму грудной клетки, закрытые переломы двух рёбер, закрытый перелом верхней трети лонной кости левой седалищной кости со смещением отломков. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение БСМП.