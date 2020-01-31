18-летний калининградец ограбил школьника и попал под статью

18-летний калининградец ограбил школьника и попал под статью
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 18-летний парень попал под статью за ограбление школьника. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила, что её сына ограбили. Мать заметила, что у 15-летнего подростка отсутствует мобильный телефон и электронные часы, которые она ему подарила на день рождения. Калининградка выяснила, что гаджеты у него отобрал неизвестный парень.

Проверку по данному заявлению начали инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские опросили очевидцев преступления и выяснили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. По предварительным данным, подозреваемый по просьбе своего друга пришел в школу и позвал для разговора сына заявительницы. Злоумышленник сообщил школьнику, что если тот не отдаст свой телефон и часы, то он его побьет. Испугавшись, подросток отдал все имущество.

Полицейские установили место жительства молодого человека и доставили его в отдел полиции. В ходе досмотра у него изъяли похищенное имущество.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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