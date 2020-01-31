В Петербурге при сносе крупного спортивно-концертного комплекса рухнула крыша (видео)

При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась крыша здания. Как сообщили в пятницу, 31 января, «Интерфаксу» в МЧС, под завалами могут находиться рабочие.

Как видно на опубликованной видеозаписи издания «Фонтанка», во время обрушения двое рабочих находились на кровле. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.



«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно, под завалами могут находиться рабочие», — цитирует источник в МЧС «Фонтанка».

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК «Петербургский», в прошлом им. Ленина) — один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года.

СКК «Петербургский» демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.