В Петербурге при сносе крупного спортивно-концертного комплекса рухнула крыша (видео)

В Петербурге при сносе крупного спортивно-концертного комплекса рухнула крыша (видео)
Момент обрушения. Скриншот видеозаписи
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При демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась крыша здания. Как сообщили в пятницу, 31 января, «Интерфаксу» в МЧС, под завалами могут находиться рабочие.
Как видно на опубликованной видеозаписи издания «Фонтанка», во время обрушения двое рабочих находились на кровле. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.

«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно, под завалами могут находиться рабочие», — цитирует источник в МЧС «Фонтанка».

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК «Петербургский», в прошлом им. Ленина) — один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года.

СКК «Петербургский» демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

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