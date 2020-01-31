В Калининграде заключенному дали 9 лет за попытку купить наркотики в колонии

В Калининграде заключенному дали 9 лет за попытку купить наркотики в колонии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Центральный районный суд Калининграда вынес приговор по делу 37-летнего заключенного и его подельника, которые организовали переброску наркотиков в колонию. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

37-летний калининградец отбывал в одной из колоний города наказание за преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Он пытался купить через знакомого марихуану и амфетамин, наркотики должны были перебросить ему через забор исправительного учреждения.

Попытку пресекли, наркотики изъяли, заключенного и его пособника задержали. Мужчина, находившийся на воле был также уличен в двух эпизодах хранения наркотических средств в значительном размере в феврале и июне 2018 года.

Суд признал 37-летнего заключенного виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначил наказание в совокупности с приговором от 2015 года в виде 9 лет лишения свободы.

Его осудили по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначили по совокупности преступлений наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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