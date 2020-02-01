В Славском районе водитель «Вольво» насмерть сбил 50-летнего велосипедиста (видео)

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В Славском районе накануне вечером произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграм» региональная ГИБДД.

Авария случилась в 18.50 на 31 километре автодороги «Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой». Со стороны поселка Большаково в направлении поселка Талпаки двигался автомобиль марки «Вольво», под управлением 32-летнего водителя, который допустил наезд на 50 – летнего велосипедиста, двигавшегося справа по ходу движения автомобиля. В результате ДТП велосипедист скончался на месте.

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Славский район.31 января 2020 года в 18 часов 50 минут на 31 километре автодороги «Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой» со стороны поселка Большаково в направлении поселка Талпаки двигался автомобиль марки «Вольво», под управлением 32 – летнего водителя, который допустил наезд на 50 – летнего велосипедиста, двигавшегося справа по ходу движения автомобиля. В результате дорожно – транспортного происшествия велосипедист скончался на месте. #гибдд39 #дтп #наезднавелосипедиста

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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